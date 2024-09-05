Joaquin Phoenix'e eşcinsel rolünden son anda neden vazgeçtiği soruldu

Ünlü oyuncu; "Eğer bunu yaparsam, sadece kendi bakış açımdan fikrimi paylaşmış olacağım ve diğer yaratıcılar, kendi fikirlerini söylemek için burada değiller. Bu, bana doğru gelmiyor" ifadesini kullandı.

Joaquin hoenix ayrıca; "Bunun nasıl faydalı olacağından emin değilim. Yanıt vereceğimi sanmıyorum" diye konuştu.