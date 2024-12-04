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        Haberler Dünya Joe Biden'dan Angola ziyareti | Dış Haberler

        ABD Başkanı Joe Biden Angola'yı ziyaret etti

        ABD Başkanı Joe Biden, 2 Aralık'ta Angola'nın başkenti Luana'ya vardı. Biden, Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenco ile bir araya geldi. Biden'ın bu ziyaret ile ABD'nin Afrika ile ihmâl edilmiş olan ilişkilerini canlandırmayı planladığı düşünülüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 01:35 Güncelleme: 04.12.2024 - 01:40
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        Joe Biden'dan Angola ziyareti
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        ABD Başkanı Joe Biden Afrika'nın güneybatısında yer alan Angola'ya ziyarette bulundu. Biden, Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenco ile bir araya geldi.

        Biden'ın, sosyalist bir geçmişe sahip olan MPLA (Angola Kurtuluş Halk Hareketi) üyesi Cumhurbaşkanı Lourenco ile görüşmesi ise tarihsel açıdan önem taşıyor. Sovyetler Birliği ve Küba ile derin tarihsel ilişkilere sahip olan MPLA üyesi bir cumhurbaşkanı ile bir ABD Başkanının görüşmesi The Economist'e göre oldukça şaşırtıcı. Ancak MPLA son senelerde yaptığı ekonomik reformlarla sosyalist politikalarından sapma gösteriyor.

        Angolu Cumhurbaşkanı Lourenco ile yaptıkları görüşmede ekonomik iş birliği konularını ele aldıklarını söyleyen Biden, görevde olduğu süre boyunca Angola'ya 3 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını açıkladı. İkili; iletişim, ulaşım ve teknoloji alanındaki iş birliği konusunun da altını çizdi.

        Afrika'da nüfûz gücünü Rusya'ya kaptırdığı düşünülen ABD'nin gelecek dönemde Afrika ile daha yakın ilişkiler kurması bekleniyor.

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