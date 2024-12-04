Joe Biden'dan Angola ziyareti

ABD Başkanı Joe Biden Afrika'nın güneybatısında yer alan Angola'ya ziyarette bulundu. Biden, Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenco ile bir araya geldi.

Biden'ın, sosyalist bir geçmişe sahip olan MPLA (Angola Kurtuluş Halk Hareketi) üyesi Cumhurbaşkanı Lourenco ile görüşmesi ise tarihsel açıdan önem taşıyor. Sovyetler Birliği ve Küba ile derin tarihsel ilişkilere sahip olan MPLA üyesi bir cumhurbaşkanı ile bir ABD Başkanının görüşmesi The Economist'e göre oldukça şaşırtıcı. Ancak MPLA son senelerde yaptığı ekonomik reformlarla sosyalist politikalarından sapma gösteriyor.