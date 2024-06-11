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        Joey King kırmızı halıya 10 köpekle katıldı

        Yeni Minionlar filmi 'Çılgın Hırsız 4'ün (Despicable Me 4) New York prömiyerine katılan Joey King, kırmızı halıya 10 Fransız buldog köpeğiyle çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 17:20 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:20
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        Kırmızı halıda 10 köpek
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        Bir ay sonra gösterime girecek olan yeni Minionlar filmi 'Çılgın Hırsız 4'ün (Despicable Me 4) New York prömiyeri yapıldı.

        Minionlar ailesinin yeni karakteri Poppy Prescott'a sesiyle hayat veren Joey King, Lincoln Center'da yapılan galanın kırmızı halısında ilginç bir görünümü sergiledi.

        24 yaşındaki oyuncu, Minion kostümü giydirilmiş 10 Fransız buldog köpeğiyle kırmızı halıda poz verdi.

        Galada ayrıca filmin seslendirme kadrosunda yer alan diğer yıldızlar Steve Carell, Kristen Wiig, Will Ferrell, Miranda Cosgrove, Chloe Fineman, Dana Gaier ve Madison Polan da hazır bulundu.

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        #joey king
        #minionlar
        #kırmızı halı
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