İki kez Grammy ödülü kazanan Amerikan folk müzik sanatçısı John Prine, koronavirüsten dolayı 73 yaşında hayatını kaybetti.

ABD’nin Nashville kentindeki Vanderbilt Üniversite Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören Prine’ın ölüm haberini eşi Fiona Prine doğruladı.

Ünlü şarkıcı, bugüne kadar Hello in There, Paradise, Sam Stone ve Angel from Montgomery gibi bilinen şarkılara imza atmıştı.

Sanat dünyasından daha önce, 78 yaşındaki oyuncu ve komedyen Eddie Large, Star Wars filmi oyuncusu ve aksan koçu olan Andrew Jack, Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı rolüyle tanınan ünlü oyuncu Turhan Kaya, caz, funk ve geleneksel Kamerun müziklerini birleştirdiği tarzı ile adını tüm dünyaya duyuran Manu Dibango ve Tiyatro alanında en saygın ödüllerden olan Tony Ödülleri'ni dört kez kazanan Terrence McNally de virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

