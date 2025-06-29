John Travolta yıllar önce 'Grease' müzikalinde canlandırdığı rolüne döndü

John Travolta, önceki gece Los Angeles'ta düzenlenen bir Grease şarkı söyleme etkinliğinde sürpriz bir şekilde sahneye çıktı. 71 yaşındaki sanatçı, 1978 yılının hit müzikalindeki Danny Zuko rolünü tekrar canlandırmak için zamanda geriye gitmiş görünüyordu.

Oscar adayı ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımında, "Bu gece Hollywood Bowl'da, 'Grease Sing-A-Long' da ilk kez herkesi şaşırttım ve Danny Zuko gibi giyindim" dedi.

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"Kimse bilmiyordu. Oyuncular bile. Harika bir akşam için teşekkürler" diyen Travolta, koyu renk kot pantolon, dar siyah tişört ve siyah deri ceket giyerek ünlü karakterini yeniden canlandırdı.

Son dönemde tıraşlı saçıyla görülen oyuncu, peruğu ve kirli sakalıyla eski haline dönmeye çalıştı. Travolta, daha sonra sahnede Grease oyuncu kadrosu üyeleri Didi Conn, Barry Pearl, Michael Tucci, Kelly Ward ve yönetmen Randal Kleiser'a katıldı.

Ünlü oyuncu son dönemde saçlarını tamamen kazıtmayı tercih ediyor

Mikrofonu alan Travolta, Danny Zuko'nun Rydell Lisesi'ndeki ilk okul gününde Summer Nights'taki sevgilisi Sandy (merhum Olivia Newton-John canlandırıyordu) ile yeniden bir araya geldiği andan itibaren ikonik repliklerinden bazılarını söyledi.