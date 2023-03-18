Lance Reddick'in en çok tanınırlığını artırdığı ve sevildiği başka bir rolü ise 'John Wick' serisinde canlandırdığı ve 'John Wick'e her zaman destek olan otel müdürü 'Charon' karakteriydi. Reddick, 24 Mart'ta Türkiye'de gösterime girecek olan serinin son filmi 'John Wick 4'te de yer almıştı.