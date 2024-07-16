Johnny Depp 28 yaşındaki Rus model Yulia Vlasova ile aşk yaşıyor

Amber Heard ile olaylı boşanma sonrası karşılıklı hakaret davasının bitmesinin üzerinden iki yıl geçti ve Johnny Depp yeni bir aşka yelken açtı.

Johnny Depp, 2015'ten 2017'ye kadar evli kaldığı 38 yaşındaki Amber Heard'ün 2018'de Washington Post'ta yazdığı bir köşe yazısında kendisine iftira attığını iddia ederek dava açmıştı. Makalede Heard, aile içi şiddet yaşadığını anlatmış ancak Johnny Depp'in adını vermemişti.