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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard, indirim mağazasında!

Eski eşi Johnny Depp'in açtığı 'iftira' davasını kaybeden ve 15 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilen Amber Heard, sezon sonu indirime giren bir mağazadan alışveriş yaparken objektiflere yansıdı

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  • Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard, indirim mağazasında! - Magazin haberleri

    2011 yılında birlikte rol aldıkları 'The Rum Diary' filminin setinde aşk yaşamaya başlayan oyuncu Johnny Depp (58) ile Amber Heard (36), 15 aylık evliliklerini 2017'de sonlandırmıştı. Bütün dünyanın 'bir Hollywood filmi' gibi takip ettiği Depp ve Heard'ün 'taciz' ve 'iftira' davasında jüri, geçtiğimiz haftalarda kararını açıklamıştı.

    ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davada, 14 saat süren karar alma sürecinin sonunda jüri, ünlü aktörü haklı bularak Amber Heard'ün eski eşine 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti. Yaşananların ardından Heard, geçtiğimiz günlerde sezon sonu indirimine giren bir mağazada görüntülendi.
  • Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard, indirim mağazasında! - Magazin haberleri

    UYGUN FİYATLI ÜRÜNLER BULMAYA ÇALIŞTI

    TMZ'nin haberine göre; ünlü aktris ve kız kardeşi Whitney Henriquez, New York'ta indirimli ürünlerin satıldığı bir perakende mağazasındaydı.

    Keyifsiz halleriyle dikkat çeken Amber Heard, mağazayı uzun uzun gezerek uygun fiyatlı ürünler bulmaya çalıştı.
  • Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard, indirim mağazasında! - Magazin haberleri

    Çeşitli kaynaklar, Heard'ün bu hareketi, tazminatı ödeyecek maddi bir gücü olmadığını ispatlamak için yaptığını savunuyor.
  • Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard, indirim mağazasında! - Magazin haberleri

    TÜM PARAYI İSTEYECEK Mİ?

    Heard, verilen tazminatı karşılayamadığını 1 Haziran'da açıkça kabul etmişti. Depp'in, kararı uygulayıp uygulamayacağı ve eski eşinden tüm parayı ödemesini isteyip istemeyeceği ise henüz belli değil.
  • Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard, indirim mağazasında! - Magazin haberleri

    "AQUAMAN' FİLMİNDEN ÇIKARILDI" İDDİASINA YANIT

    Mahkeme sürecinin ardından Heard'ün 'Aquaman'in devamı niteliğindeki filmindeki rolünü de kaybedebileceği ileri sürülmüştü. 

    Kısa sürede gündem olan bu iddiaların ardından Amber Heard'ün sözcüsü, Daily Mail'e konuşarak, söylentileri, "Yanlış, duyarsız ve biraz delice..." sözleriyle aktrisin filmden çıkarıldığını yalanlamıştı.
  • Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard, indirim mağazasında! - Magazin haberleri

    "JOHNNY YALAN SÖYLEDİ"

    Öte yandan geçtiğimiz hafta 'Today Show'da Savannah Guthrie'ye konuşan aktris, yaşananların ardından Johnny Depp'i 'yalancı' olmakla suçlamış ve aktörün evlilikleri sırasında kendisine şiddet uyguladığına dair iddialarını yinelemişti.

    Guthrie, "Johnny Depp sana asla vurmadığını söyledi. Bu bir yalan mı?" diye sorduğunda Heard, "Evet, yalan!" demişti. Ünlü isim, daha sonra da "Öldüğüm güne kadar davada söylediğim her sözünün arkasında olacağım." ifadelerini kullanmıştı.
  • Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard, indirim mağazasında! - Magazin haberleri

    "SADECE KARŞILIK VERDİM"

    Amber Heard, Depp'e fiziksel olarak şiddette bulunduğunu kabul ettiğinin duyulduğu ses kayıtlarının sorulmasının ardından kendisinin yalnızca tepki verdiğini, ancak şiddeti kendisinin başlatmadığını ileri sürmüştü. Heard, "Ben sadece Johnny'ye karşılık verdim. Duruşmada da anlattığım gibi, sürekli şiddet içinde yaşadığınızda bu normal hale geliyor ve sizin de uyum sağlamanız gerekiyor." demişti.
  • Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard, indirim mağazasında! - Magazin haberleri

    "ÇOK PİŞMANIM"

    Amber Heard, Depp'e yaptığı ve söylediği şeylerden çok pişman olsa da, sadece 'hayatının tehlikede olduğunu hisseden, duygusal, psikolojik ve fiziksel rahatsızlık içindeki bir insanın davranacağı gibi davrandığını' söylemişti.

    Heard, "İlişkim boyunca korkunç, üzücü şeyler yaptım ve söyledim. Kendimi tanıyamadığım bir şekilde davrandım. Çok pişmanım. Mahkemede özgürce ve gönüllü olarak yaptıklarım hakkında konuştum. Doğru ile yanlış arasındaki farkı bile anlayamadığım bir noktaya itildiğimi anlattım." ifadelerini kullanmıştı.
  • Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard, indirim mağazasında! - Magazin haberleri

    "ONU HALA SEVİYORUM"

    Heard, ayrıca kendisinden beklenmeyen bir itirafta bulunmuştu. Guthrie, Amber Heard'e eski eşini hala sevip sevmediğini sormuştu. Heard de buna " Evet... Kesinlikle onu seviyorum. Onu tüm kalbimle sevdim ve temelden kopmuş bir ilişkiyi sürdürmek için elimden gelenin en iyisini yaptım. Ona karşı hiçbir kötü duygum yok." yanıtını vermişti. Fakat aktris buna rağmen yine de eski eşi Depp'in kendisine şiddet uyguladığı iddiasını tekrarlamıştı.
  • Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard, indirim mağazasında! - Magazin haberleri

    "BİR SÜRÜ HATA YAPTIK"

    Aktris, konuşmasının devamında ise Depp'le evliliğini ve ilişkisini hem 'çirkin' hem de 'güzel' olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullanmıştı:

    Çirkindi. Ama çok güzel olabilirdi. Çok, çok zehirliydi. Bir sürü hata yaptık. Ama ben her zaman doğruyu söyledim.
  • Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard, indirim mağazasında! - Magazin haberleri

    SONUÇLANAN DAVA HAKKINDA

    Depp, Heard'ün kendisi hakkında yazdığı bir makalede kullandığı ifadeler nedeniyle dava açmıştı. Ünlü aktör, bu makale yüzünden oyunculuk kariyerinin tehlikeye girdiğini savunmuştu.

    Heard, bu yazıda kendisini "ev içi şiddet kurbanlarını temsil eden bir toplumsal figür" olarak tanımlıyordu.
  • Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard, indirim mağazasında! - Magazin haberleri

    Depp, 2018 tarihli makalede ismi geçmese de bu yazı sonrası itibar kaybına uğradığını iddia etmiş ve eski eşinden 50 milyon dolar istemişti.

    Heard ise asıl mağdurun kendi olduğu iddiasıyla karşı dava açarak 100 milyon dolar tazminat talep etmişti.

    Dava, makalenin yayımlandığı Washington Post gazetesinin iki bürosunun yer aldığı Virginia eyaletinde görülmüştü.

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