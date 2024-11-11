'Joker 2' oyuncusu Tim Dillon: Şimdiye kadar yapılmış en kötü film
Tim Dillon, rol aldığı ikinci 'Joker' filmi olan 'Joker: İkili Delilik'in (Joker: Folie à Deux) şimdiye kadar yapılmış en kötü film olduğunu söyledi. Oyuncu ayrıca, Joaquin Phoenix ve Lady Gaga başrollü filmde herkesin filmi çekerken "patlayacağını bildiklerini" itiraf etti
Oscar'lı 'Joker' serisinin ikinci devam filmi olan 'Joker: İkili Delilik' (Joker: Folie à Deux), birincisi kadar büyük bir etki yaratmadı, hatta gişede çakıldı.
İlk film, ABD’de 335 milyon dolar ve dünya genelinde ise 1,078 milyar dolar hasılat elde ederek 18 yaş sınırlı filmler arasında en yüksek hasılat yapan yapım olarak tarihe geçmişti.
Ancak ikinci film, toplam 204 milyon dolarlık gişesiyle ilk filmin çok gerisinde kaldı. Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden kırık not alan filme bir eleştiri de filmin yıldızlarından biri olan komedyen ve oyuncu Tim Dillon'dan geldi.
39 yaşındaki oyuncu, başrol yıldızları Joaquin Phoenix ve Lady Gaga ile birlikte rol aldığı 'Joker: İkili Delilik' (Joker: Folie à Deux) filmini "şimdiye kadar yapılmış en kötü film" olarak nitelendirdi.
Joe Rogan’ın podcast yayınına katılan Dillon, “Sanırım ilk 'Joker'den sonra, filmin incel'ler (istemsiz bekar) tarafından sevildiği şeklinde bir konuşma oldu. Film, yanlış türden insanlar tarafından sevildi. Yanlış türde bir mesaj gönderdi. Erkek öfkesi! Nihilizm! Sonra da 'Ya diğer yöne gitseydik' diye düşünüp Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın çılgınca dans ettiği bir noktaya geldiler" ifadesini kullandı.
Tim Dillon, 'Joker 2' hakkında konuşmasını şöyle sürdürdü: Hiçbir konusu yok. Çekimlerde oturuyorduk, ben ve diğerleri filmde Arkham Asylum'da çalıştığımız için güvenlik kıyafetleri giymiştik. Ben onlara 'Bu ne böyle?' diyordum. Onlar da 'Bu çok fena patlayacak dostum' diyorlardı. Ben de 'Bu gördüğüm en kötü şey' dedim. Öğle yemeğinde bundan bahsederek 'Filmin konusu ne? Bir konu var mı? Bilmiyorum, sanırım hapishanede kadına aşık oluyor' diyorduk. Nefret edilecek bir şey bile değildi. O kadar korkunç.
Arthur Fleck ya da Joner olarak anılan karakteri canlandıran Joaquin Phoenix'e En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını getiren 2019 yapımı filmin ardından, Lee Quinzel ya da Harley Quinn adlı karakteri canlandıran Lady Gaga'nın da dâhil edildiği ikinci film, 4 Ekim'de vizyona girdi ve beklentinin çok altında kalarak yerden yere vuruldu.