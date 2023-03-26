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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jonathan Majors, tartıştığı kadına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı

'Creed' filminin üçüncü serisinde başrolde yer alan ABD'li oyuncu Jonathan Majors, tartıştığı kadına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı

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  • Jonathan Majors, tartıştığı kadına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı - Magazin haberleri

    ABD'li oyuncu Jonathan Majors, tartıştığı kadına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. New York Polis Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, ünlü oyuncunun "30 yaşındaki kadınla tartışma yaşadığı" bildirildi.
  • Jonathan Majors, tartıştığı kadına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı - Magazin haberleri

    Açıklamada, "Mağdur, saldırıya uğradığını polise bildirdi ve yetkililer, 33 yaşındaki adamı sorun yaşamadan gözaltına aldı" ifadesi kullanıldı.
  • Jonathan Majors, tartıştığı kadına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı - Magazin haberleri

    Saldırıya uğradığı öne sürülen kadının başından ve boynundan hafif yaralandığı, an itibarıyla hastanede tedavi gördüğü belirtildi.
  • Jonathan Majors, tartıştığı kadına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı - Magazin haberleri

    "KİMSEYE HİÇBİR YANLIŞI OLMADI"

    Jonathan Majors'ın menajerliğinden basına "Kimseye hiçbir yanlışı olmadı. Suçsuzluğunu kanıtlamak için elimizden geleni yapıyoruz" açıklamasında bulunuldu.
  • Jonathan Majors, tartıştığı kadına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı - Magazin haberleri

    Oyunculuğa 2011'de başlayan ve 2017'de 'When We Rise' dizisindeki rolüyle tanınan Jonathan Majors, 'White Boy Rick', 'The Last Black Man in San Francisco' ve 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania' filmleriyle ün yaptı.
  • Jonathan Majors, tartıştığı kadına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı - Magazin haberleri

    Jonathan Majors, en son bu yıl vizyona giren 'Creed III' filminde ana karakter Adonis Creed'in çocukluk arkadaşını ve yıllar sonra ringde meydan okuduğu 'Damian' karakterini canlandırdı.

    Fotoğraflar: Splash News, AP

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