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Jorge Jesus için bomba iddia! İmzayı atıyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Jorge Jesus'un geleceği belirsizliğini korurken, Portekizli teknik adam hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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    AL HİLAL'DE ÇALIŞTI

    Jesus, Suudi Arabistan'a gitmesi halinde ise yabancılık çekmeyecek. Portekizli kurt hoca, Sporting Lizbon'dan ayrıldıktan sonra 2018-2019 sezonunda Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'i çalıştırdı.
  • Jorge Jesus için bomba iddia! İmzayı atıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri

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    JESUS GİDERSE MONTELLA

    Öte yandan sarı-lacivertli yönetim, Jesus'un takımdan ayrılma ihtimaline karşılık B planını da belirledi. 
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    Sarı-lacivertlilerde Montella'nın alternatifi olarak ise Portekizli Leonardo Jardim'in ismi gündeme geldi.
  • Jorge Jesus için bomba iddia! İmzayı atıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe'nin başında bu sezon 47 resmi maça çıkan Jorge Jesus, 2.19 puan ortalaması yakalayarak başarılı bir istatistiğe imza attı.
  • Jorge Jesus için bomba iddia! İmzayı atıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Ligde şampiyonluk iddiasını sürdüren Jesus'lu Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. 

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