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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jorge Jesus'tan ayrılık sinyali: Mayıs ayına kadar beklemelisiniz!

Fenerbahçe'nin Portekizki teknik direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçı sonrasında flaş açıklamalarda bulundu. Brezilya basınına konuşan tecrübeli çalıştırıcı, '' "Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor" dedi. İşte detaylar...

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  • Jorge Jesus'tan ayrılık sinyali: Mayıs ayına kadar beklemelisiniz!

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya konuk oldu. Sarı lacivertliler mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı. 
  • Jorge Jesus'tan ayrılık sinyali: Mayıs ayına kadar beklemelisiniz!

    Maçın ardından Paparazzo Rubro-Negro kanalından Gabriel Reis'e konuşan Jesus, Fenerbahçe'den ayrılma ve Flamengo'ya geri dönme ihtimaline dair gelen soruya, "Türkiye çok soğuk bir yer ve buraya alışmakta güçlük çekiyorum. Mayıs ayına kadar beklemelisiniz. Herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum." ifadelerini kullandı.
  • Jorge Jesus'tan ayrılık sinyali: Mayıs ayına kadar beklemelisiniz!

    PEREIRA'NIN YERİNE FLAMENGO'YA GİDECEK İDDİASI

    Portekiz gazetesi A Bola’ya da yansayan habere göre ise,  Vitor Pereira'nın Flamengo'dan ayrılması halinde 2019-2020 sezonunda kırmızı-siyahlıları çalıştıran Jesus'un yeniden görevi devralabileceği kaydedildi. 
  • Jorge Jesus'tan ayrılık sinyali: Mayıs ayına kadar beklemelisiniz!

    Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Jorge Jesus, Flamengo'ya Brezilya şampiyonluğu, Libertadores Kupası ve Güney Amerika Süper Kupası kazandırmıştı.
  • Jorge Jesus'tan ayrılık sinyali: Mayıs ayına kadar beklemelisiniz!

    Fenerbahçe'nin başında bu sezon şimdiye kadar 37 resmi maça çıkan Jorge Jesus, bu maçlarda 24 galibiyet, 7 beraberlik 6 mağlubiyet alarak 2.14 puan ortalaması yakaladı.
  • Jorge Jesus'tan ayrılık sinyali: Mayıs ayına kadar beklemelisiniz!

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