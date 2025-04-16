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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Jose Morais: Çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız - Sipay Bodrum FK Haberleri

        Jose Morais: Çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız

        Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Süper Lig'in 32. haftasında konuk olacakları Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:00 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:00
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        "Çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız"
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        Süper Lig'in 32. haftasında cuma günü lider Galatasaray'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Bodrum Futbol Kulübü hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Jose Morais değerlendirmelerde bulundu.

        "GALATASARAY LİGİN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ"

        İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönmeyi hedeflediklerini belirten Portekizli çalıştırıcı, "Zor bir mücadele olacak, Galatasaray bu ligin en iyi takımlarından biri. Son yıllarda da zaten kazandığı şampiyonluklar ve aldığı kupalarla ligi domine etmiş bir takım. Oyuncularım için de bu maçları oynamak önemli. Onlar için Galatasaray karşılaşması önemli bir deneyim olacak" dedi.

        "ÇOK GÜÇLÜ BİR RAKİBE KARŞI OYNAYACAĞIZ"

        Galatasaray'ın son dönemde çok formda bir takım olduğunu sözlerine ekleyen Morais şöyle konuştu:

        "Rakibimizin kaliteli oyuncuları var. Bizim için orada oynamak iyi bir deneyim olacak. Biz elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Biz öncelikle maç maç bakıyoruz. Puan tablosuna baktığımız zaman elimizde olmayan şeyler olabiliyor. Puan tablosuna bakarak değişimi sağlayamıyoruz. Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Çünkü çok güçlü bir ekibe karşı oynayacağız. Maç maç bakıp sonrasında puan tablosunda neler olacak hep birlikte göreceğiz" şeklinde konuştu.

        Morais yönetiminde yaptığı çıkışla düşme hattından sıyrılan Bodrum FK, Portekizli teknik adam yönetiminde ligde tek yenilgisini evinde Fenerbahçe'den almıştı.

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