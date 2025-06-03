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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho'dan Mario Branco'ya veda! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho'dan Mario Branco'ya veda!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımdan ayrılan Mario Branco'ya veda etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 00:25 Güncelleme: 03.06.2025 - 00:25
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        Mourinho'dan Mario Branco'ya veda!
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        Fenerbahçe, sportif direktör Mario Branco ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bunun üzerine ise Sarı-Lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, yaptığı paylaşımla vatandaşına veda etti.

        Portekizli teknik adamın yapmış olduğu paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

        "Seni 'en iyisi' olarak tanımlamak, birlikte çalıştığım diğer harika spor direktörlerine haksızlık etmek olur. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, hiç kimse senden daha iyi değildi. Teknik becerilerin, dürüstlüğün ve içtenliğin gerçekten çok nadir rastlanan bir kombinasyon. Seninle çalışmak büyük bir zevkti, gerçekten özleyeceğim. Umarım bir gün yollarımız yine kesişir. Bol şans dostum."

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