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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı!

        Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho'nun İstanbul'a gelmesi sonrası yaptığı konuşmadan bir kesit paylaştı. Paylaşımda Jose Mourinho'nun futbolculara yaptığı idman saati uyarısı dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 20:04 Güncelleme: 20.06.2024 - 20:04
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        Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelmiş ve bugün Samandıra'da çalışmalarına başlamıştı.

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        Mourinho'nun göreve başlamasının ardından Fenerbahçe Kulübü, yeni teknik direktörünün yaptığı konuşmadan bir kesit paylaştı.

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        "BURAYA İSTANBUL İÇİN GELMEDİM"

        Kulübün resmi YouTube hesabından yapılan paylaşımda Mourinho'nun, "İstanbul harika bir şehir. Ancak ben buraya harika bir şehir için gelmedim, kazanmak için geldim." ifadelerini kullandığı görüldü.

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        "KİMSE GEÇ KALAMAZ!"

        Öte yandan idman saatleri hakkında konuştuğu görülen Mourinho, "Ben buraya 35 milyon Fenerbahçe taraftarını mutlu etmeye geldim. Ben buraya kazanmaya geldim. Benim için vaktinde olmak önemli. İdman 10'da başlıyorsa, ben 10'da başlarım. Kimse geç kalamaz. Geç kalanlar ceza ödüyor, ben bunları umursamam." sözlerini sarf etti.

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