Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Uğurcan Çakır'la ilgili gelen soruya, "Muslera'nın bir sene daha anlaşması var. Bizim birinci kalecimiz, yanına birini düşünebiliriz. Okan'dan da çok memnundum ben, onunla ilgili daha karar vermedik. Oraya Muslera ile birlikte olacak biri bizimle olacak. Uğurcan, A Milli Takım kalecisi, kim kadrosunda görmek istemez? Ama Muslera gibi Türkiye'nin en başarılı kalecisi bizde. 2 tane 1 numaranın burada olması çok zor. İki tane oynamaya alışkın kaleci, o çok zor bir şey" cevabını verdi.