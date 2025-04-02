Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında evinde Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

Sezon başında sarı-lacivertlilerin başına geçen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, ezeli rakiplerle oynanan 4 maçta da galibiyetle tanışamadı.

Ligde Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmandaki müsabakadan ise 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Mourinho'nun ekibi, ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında da 1-0 kaybetmişti.

Sarı-lacivertlilerin "special one" lakaplı ünlü hocası Mourinho, son olarak Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu ve derbilerdeki galibiyet hasretine son veremedi.