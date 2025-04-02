Mourinho derbilerde kayıp!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu sezon ligde çıktığı 4 derbiyi de kazanamadı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında evinde Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.
Sezon başında sarı-lacivertlilerin başına geçen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, ezeli rakiplerle oynanan 4 maçta da galibiyetle tanışamadı.
Ligde Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmandaki müsabakadan ise 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Mourinho'nun ekibi, ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında da 1-0 kaybetmişti.
Sarı-lacivertlilerin "special one" lakaplı ünlü hocası Mourinho, son olarak Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu ve derbilerdeki galibiyet hasretine son veremedi.
OKAN BURUK, MOURINHO'YA YİNE YENİLMEDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'yi çalıştıran meslektaşı Jose Mourinho'ya karşı çıktığı 3. maçında da mağlup olmadı.
Tecrübeli teknik adam, Mourinho ile bu sezon 3. kez karşılaştı. Okan Buruk, 2'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere yapılan 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.