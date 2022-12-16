Mourinho, 2019 yılında Eleven Sports'a verdiği bir röportajda milli takım çalıştırmak için hevesli olduğunu belirterek, "Yeni bir macera istiyorum, yeni turnuvalarda mücadele etmek istiyorum. Bu Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası olabilir. Uzun süredir böyle bir hayalim var" ifadelerini kullanmıştı.