Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Jose Mourinho'ya Nişantaşı’nda yoğun ilgi - Magazin haberleri

        Jose Mourinho'ya Nişantaşı’nda yoğun ilgi

        Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Nişantaşı'nda görüntülendi. Dünyaca ünlü teknik direktöre vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 18:58 Güncelleme: 09.04.2025 - 19:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mourinho'ya yoğun ilgi
        ABONE OL

        Geçtiğimiz yılın Haziran ayında Fenerbahçe'nin Teknik Direktörlük görevini üstlenerek Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Nişantaşı’nda görüntülendi.

        Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre; 62 yaşındaki Mourinho, Nişantaşı sokaklarında yürürken sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

        Yolda kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayan Mourinho, onlarla tek tek fotoğraf çektirdikten sonra yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #fenerbahçe
        #jose mourinho
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mahir Polat'a ev hapsi kararı
        Mahir Polat'a ev hapsi kararı
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi
        Turkcell'de arama ve bağlantı sorunu
        Turkcell'de arama ve bağlantı sorunu
        Sahte içki faciası! 2 ay dayanabildi!
        Sahte içki faciası! 2 ay dayanabildi!
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Hazır yemekler biyolojik yaşlanmayı hızlandırabilir
        Hazır yemekler biyolojik yaşlanmayı hızlandırabilir
        Güneydoğu Anadolu'da şehirlerin rengi değişti!
        Güneydoğu Anadolu'da şehirlerin rengi değişti!
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak