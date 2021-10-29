Sakatlıklardan bu sezon çok çeken Beşiktaş'ta son kötü haber Josef de Souza'dan geldi. Sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen tecrübeli oyuncunun Hatayspor deplasmanında forma giyemeyeceği, ancak Sporting deplasmanında sahada olmasının beklendiği öğrenildi.

İLK KEZ MAÇ KAÇIRACAK

Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Josef de Souza, bu sezon teknik direktör Sergen Yalçın'ın değişmezi oldu. Sambacı, ligde 10, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 olmak üzere bu sezon oynanan 13 resmi maçın hepsinde 90 dakika forma giyen tek isimdi. Josef'i 11 maçta şans bulan Valentin Rosier ile 10 maçta görev alan Ersin Destanoğlu izliyor.

GEÇEN SEZON 4 MAÇ KAÇIRDI

Josef de Souza geçen sezon kart cezası nedeniyle 2, sakatlıklar nedeniyle de 2 olmak üzere toplam 4 maçta forma giyememişti. Ancak Kartal bu 4 maçı da galibiyetle kapatmıştı.

PJANIC DE RESKİ EDİLMEYECEK

Galatasaray derbisi sonrasında ağrıları bulunan Miralem Pjanic'in Sporting ve Trabzonspor maçları düşünülerek Hatayspor karşısında riske edilmeyeceği ifade edildi. İki ismin yokluğunda teknik direktör Sergen Yalçın'ın sakatlığı düzelen Atiba ve Necip Uysal ikilisine şans vermesi beklenirken stopere ise Welinton en büyük aday.