Beşiktaş'ın Alex Teixeira transferinde yakın arkadaşı ile yaptığı görüşmeler ile büyük rol üstlenen Josef de Souza'dan dikkat çeken bir yanıt geldi.

Josef, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir taraftarın sorusu üzerine müjdeli haberi verdi. Önce iki oyuncunun paylaşıldığı ve "Teixeira ile oynamak için heyecanlı mısın?" sorusuna yanıt veren Josef, "Bu adamla 20 yıldan fazla süredir arkadaşım" yanıtını verdi.

Sambacı, ardından da "Alex nerede?" diye soran bir taraftara da "Bilmiyorum. Ama yakın" şeklinde cevap verdi. Bu durum, Teixeira'nın önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği şeklinde yorumlandı.