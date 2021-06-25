ALTI ÇOCUK BABASI

Law, 1997-2003 yılları arasında oyuncu Sadie Frost ile evliydi. Bu evlilikten Rafferty (22),Iris (18) ve Rudy (16) adlarında üç çocuğu dünyaya geldi.

Law’ın ayrıca Samantha Burke ile birlikteliğinden 10 yaşında Sophia ve Catherine Harding ile birlikteliğinden de 5 yaşında Ada adında kızları bulunuyor.