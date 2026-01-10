Habertürk
Habertürk
        Julia Roberts: Bugün olsa oynayamazdım

        Julia Roberts: Bugün olsa oynayamazdım

        Hollywood'un en büyük peri masallarından biri olan 'Özel Bir Kadın'ın gösterime firmesinin üzerinden 35 yıl geçti. Filmin yıldızı Julia Roberts, hafızalara kazınan 'Vivian Ward' karakterini neden bir daha asla canlandıramayacağını samimi sözlerle anlattı

        Habertürk
        Giriş: 10.01.2026 - 16:20 Güncelleme: 10.01.2026 - 16:22
        1990'da sinema tarihinin en ikonik çiftlerinden birini Richard Gere ile Julia Roberts canlandırdı; 'Özel Bir Kadın'...

        'Özel Bir Kadın', 463.406.268 dolarlık hasılat elde etti.
        'Özel Bir Kadın', 463.406.268 dolarlık hasılat elde etti.

        Julia Roberts, bu filmden önce 'Çelik Manolyalar' ile Oscar adaylığı almış olsa da, onu dünya çapında bir oyuncuya dönüştüren yapım 'Özel Bir Kadın' oldu. Henüz 23 yaşındayken canlandırdığı 'Vivian Ward' karakteriyle hafızalara kazınan Roberts, aradan geçen 35 yıla rağmen hâlâ o filmdeki devasa gülüşü ve enerjisiyle hatırlanıyor.

        58 yaşında olan ve mutlu bir aile hayatı sürdüren Julia Roberts, Deadline’a verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. "Bugün olsa bu filmde yeniden oynar mıydınız?" sorusuna "İmkansız" yanıtını veren Roberts, nedenini şu sözlerle açıkladı: Artık dünyanın ağırlığını omuzlarımda taşıyorum. Hayat boyu öğrendiğimiz, cebimize koyduğumuz her şeyden bahsediyorum... Bu yüzden o zaman olduğu gibi havada süzülerek o karakteri canlandıramazdım.

        "ZAMAN DEĞİŞTİ MASUMİYET BİTTİ"

        'Özel Bir Kadın'da Richard Gere’in canlandırdığı zengin iş adamı 'Edward Lewis' ile bir hafta geçiren bir hayat kadınını canlandıran Julia Roberts, karakterin o dönemdeki etkisine dair ilginç bir tespitte bulundu; "O karakterin bir çeşit masumiyeti vardı. Sanıyorum bu, genç olmasıyla ilgiliydi."

        Kültürel değişime de değinen Julia Roberts, , 1920’li veya 40’lı yılların filmlerine bugünden bakıldığında yaşanan şaşkınlığın normal olduğunu, zamanla birlikte fikirlerin ve bakış açılarının da evrildiğini vurguladı.

