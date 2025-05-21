Anonim kaynaklara dayanarak hassas belgeler yayımlayan, kâr amacı gütmeyen uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, kendisi hakkında çekilen '6 Milyar Dolarlık Adam' (The Six Billion Dollar Man) adlı belgeselin gösterimi için 78. Cannes Film Festivali'ne katıldı.

Julian Assange, filmin yönetmeni Eugene Jarecki, eşi Stella Assange ve avukatı Jennifer Robinson ile kameralara poz verdi. Tişörtün üzerine gömlekten oluşan sade bir görünümle kameraların karşısına geçen Assange'ın, dikkatli bakıldığında kıyafetinin bir protesto niteliği taşıdığı anlaşıldı.

Julian Assange festivale, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürdüğü 5 yaşından küçük 4 bin 986 çocuğun adının yer aldığı tişörtü giyerek katıldı. Tişörtün arkasında ise 'İsrail'i durdurun' yazısı vardı.

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Julian Assange'nin 2006'da kurduğu Wikileaks, Küba'daki Amerikan üssü Guantanamo'da esirlere yapılan muameleye dair kurallar, Kenya'daki yargısız infazlar, Afganistan ve Irak Savaşı'ndaki sivil ölümlerine dair belgeler yayınlamasıyla büyük ses getirmişti. Kamuoyuna açıklanan belgelerin büyük yankı uyandırmasının ardından Assange, casusluk suçlamasıyla yargılanmıştı. Uzun yargılama süresi sonrası, 2012'den itibaren Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.