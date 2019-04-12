Avustralyalı bilgisayar programcısı, internet aktivisti olan 1971 doğumlu Julian Paul Assange, Wikileaks adlı internet sitesinin editörü ve basın sözcüsüdür.

ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, ABD tarafından yurt dışında en fazla aranan şüpheliler arasına girdi. Wikileaks'te yayınlanan onlarca belge yalnızca ABD'de değil tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

İngiltere'de yaşayan ve Julian Paul Assange yakalanma ve ABD'ye teslim edilme endişesiyle Londra'da bulunan Ekvador Büyükelçiliğine sığındı. Ekvador tarafından kabul edilen Assange, 2012'den beri Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyordu.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti. Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

İsveç mahkemesi, 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.

Ekvador hükümeti tarafından Mart 2018'de yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti.



7 YIL SONRA TUTUKLANDI

Wikilieaks'ın kurucusu Julian Assange, Londra'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.