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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane'ye övgü

        Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane'ye övgü

        Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında 7-1'lik Curaçao galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Öğrencisi Leroy Sane'nin çok çalıştığını belirten Nagelsmann, "Leroy Sane, çok çalıştı, savunmaya dönüşlerde de büyük emek verdi ve rakibin birçok geçiş hücumunu engelledi. Bu yüzden bugün ona bir övgüde bulunmak gerekir." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 00:43 Güncelleme:
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        Nagelsmann'dan Leroy Sane'ye övgü!

        2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Curaçao'yu 7-1 yenen Almanya'nın teknik direktörü Julian Nagelsmann, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        "BAZI UYARILARDA BULUNMAMIZ GEREKİYORDU"

        Takımı adına büyük mutluluk duyduğunu belirten Nagelsmann, "Takım adına gerçekten çok sevindim ve kendilerini içtenlikle tebrik ettim. Curaçao daha önce hiç baklava (4-4-2 elmas) sistemiyle oynamamıştı; bu nedenle bizim de bazı uyarılarda bulunmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

        "BÖYLE BİR DURUMDA YENİDEN TOPARLANMANIZ GEREKİR"

        Maçın başında yedikleri beraberlik golüne de değinen Alman teknik adam, "Ancak rakibin ilk atağında beraberlik golünü yedik. Böyle bir durumda önce yeniden toparlanmanız gerekir. Kadromuzda çok sayıda yeni oyuncu bulunuyor, ayrıca 2018 ve 2022 yıllarında yaşanan mağlubiyetlerin oluşturduğu bir geçmiş de var." dedi.

        "BU ŞARTLARDA YEDİ GOL ATARAK KAZANMAK KOLAY DEĞİL"

        Oyuncularının ortaya koyduğu reaksiyondan memnun kaldığını vurgulayan Nagelsmann, "Bu şartlar altında hem zihinsel olarak toparlanıp hem de yedi gol atarak maçı kazanmak kolay değil." sözleriyle takımını övdü.

        "BİRÇOK OLUMLU UNSUR VARDI"

        Karşılaşmanın hem olumlu hem de geliştirilmesi gereken yönler içerdiğini belirten Nagelsmann, "Maçta birçok olumlu unsur vardı, ancak aynı zamanda detaylı şekilde analiz edilebilecek ve bizi daha da geliştirebilecek noktalar da gördük." değerlendirmesinde bulundu.

        LEROY SANE'YE ÖVGÜ

        Leroy Sane'nin performansı hakkında konuşan Nagelsmann, "Leroy Sane, çok çalıştı, savunmaya dönüşlerde de büyük emek verdi ve rakibin birçok geçiş hücumunu engelledi. Bu yüzden bugün ona bir övgüde bulunmak gerekir." dedi.

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