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Julian Nagelsmann, Premier Lig yolunda: Chelsea görüşmelere başladı!

Sezon başında Graham Potter ile anlaşan Chelsea'de Potter dönemi sadece 7 ay sürdü. Ardından geçici olarak Lampard'ı takımın başına getiren Chelsea, gelecek sezon için çalışmalarına devam ediyor. Bayern Münih ile yollarını ayıran Julian Nagelsmann ise güçlü adaylardan biri. İşte detaylar...

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  • Julian Nagelsmann, Premier Lig yolunda: Chelsea görüşmelere başladı!

    ABD'li Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyumun kulübü satın aldığı geçen yazdan bu yana 550 milyon sterlinden fazla transfer harcaması yapan Chelsea'de, Thomas Tuchel'in yerine sezon başında Graham Potter getirilmişti. Potter'ın Chelsea kariyeri sadece 7 ay sürdü.
  • Julian Nagelsmann, Premier Lig yolunda: Chelsea görüşmelere başladı!

    Potter sonrası hoca arayışlarına giren Chelsea takımın başına geçici olarak Frank Lampard'ı getirdi.
  • Julian Nagelsmann, Premier Lig yolunda: Chelsea görüşmelere başladı!

    The Times'da yer alan habere göre yeni sezon için koltuğun en büyük adayı kısa zaman önce Bayern Münih ile yollarını ayıran Julian Nagelsmann olarak görünüyor.
  • Julian Nagelsmann, Premier Lig yolunda: Chelsea görüşmelere başladı!

    İngiliz ekibi geçtiğimiz günlerde, 35 yaşındaki Alman teknik direktör ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin iki taraf için de olumlu ilerlediği belirtildi.
  • Julian Nagelsmann, Premier Lig yolunda: Chelsea görüşmelere başladı!

    Gelecek sezonun teknik direktörünü kısa zamanda belirlemek isteyen Chelsea, daha önce Luis Enrique, Mauricio Pochettino ve Ruben Amorim gibi isimlerle de görüşmeler yaptı.

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