        Beşiktaş Junior Olaitan taraftarlardan özür diledi

        Junior Olaitan taraftarlardan özür diledi

        Beşiktaş'ın ofansif orta saha oyuncusu Junior Olaitan, Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'a 1-0 yenilerek elendikleri maçın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında taraftarlardan özür diledi.

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 00:55 Güncelleme:
        Olaitan taraftarlardan özür diledi!

        Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak elenen Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Junior Olaitan, maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

        Karşılaşmanın ardından Konyaspor'un kazandığı penaltı pozisyonunda Kazeeem Olaibge'yi düşüren Junior Olaitan, sosyal medya hesabından üst üste paylaşımlarda bulundu.

        "TARAFTARLARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIĞIM İÇİN PİŞMANIM"

        Olaitan ilk paylaşımında, "Sevgili Beşiktaş ailesi, Futbolda insanın aklında kalan anlar vardır ve bu da uzun süre aklımda kalacak anlardan biri. Takım olarak her şeyimizi verdik. Birlikte mücadele ettik, birlikte çabaladık ve bu kulüp ve sizler için neler başarabileceğimize birlikte inandık. Bu yüzden, böylesine kritik bir anda yaptığım hatanın, finale ulaşma şansımızı kaybetmemize neden olduğunu bilmek çok acı veriyor.

        Tüm sorumluluğu üstleniyorum. Hiçbir mazeretim yok. Sadece hayal kırıklığı ve takım arkadaşlarımı ve sizleri, taraftarları hayal kırıklığına uğrattığım için duyduğum gerçek bir pişmanlık var.

        Bu armayı taşımak, hafife almadığım bir ayrıcalık. Sahaya her çıktığımda, gururla, özveriyle ve bu kulüp için her şeyimi verme niyetiyle çıkıyorum. Bu değişmeyecek. Aksine, bu an, daha güçlü bir şekilde geri dönme, gelişme ve sizin güveninizi boşa çıkarmama kararlılığımı daha da güçlendiriyor.

        Hayal kırıklığınızı anlıyorum ve bunu hissetmeye hakkınız var. Tek isteğim, her zaman olduğu gibi bizimle ve benimle birlikte olmaya devam etmeniz. Desteğiniz, özellikle böyle anlarda, her şey demek. Hepiniz beni affedin ve özrümü kabul edin, çok üzgünüm Öğreneceğiz. Büyüyeceğiz. Ve birlikte tekrar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        "Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım!"
        Hamidiye sitesi davasında karar
        Kupada ilk finalist Konyaspor!
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Eski dosyalar açıldı! Kaza değil cinayet çıktı
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        Hakan Safi başkan adaylığını açıkladı!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        R.Madrid'de büyük kriz!
