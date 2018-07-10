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“Hayatımı, her bir parçanı tanımakla, seni sabırla ve nazikçe severek geçireceğim” diyen 24 yaşındaki şarkıcı, “Kalbim tamamen senin ve sen her zaman önceliğim olacaksın. Hailey Baldwin, sen hayatımın aşkısın ve hayatımını bir başkasıyla geçirmek istemezdim. Beni çok daha iyi yapıyorsun ve birbirimize çok iyi övgüler düzüyoruz” ifadesini kullandı.