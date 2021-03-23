"HAYATIMDA YAPTIĞIM EN DOĞRU ŞEY SENSİN"



Bieber'ın yazdığı şarkının sözleri evli bir çiftin öyküsünü anlatıyor.



Justin Bieber, şarkıda "Bana seni kaybetmeyeceğimi söylüyorsun, ama geleceği tahmin edemezsin, öyleyse asla bırakmayacakmış gibi sarıl / Hayatıma şöyle bir geri dönüp baktığımda, yaptığım en doğru şey sensin" diye seslenmişti.