        Haberler Dünyadan Justin Bieber ile Billie Eilish'in Coachella sahnesindeki eğlenceli anları

        Justin Bieber ile Billie Eilish'in Coachella sahnesindeki eğlenceli anları

        Justin Bieber'ın Coachella Festivali sahnesine seyircilerin arasından sürpriz şekilde çıkan Billie Eilish, bol kahkahalı ve eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu

        Giriş: 19 Nisan 2026 - 15:11 Güncelleme:
        Sahnede eğlenceli anlar

        Justin Bieber, dün Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nde ikinci konserini verdi. Bieber'ın sahnesinde Billie Eilish sürprizi seyircileri heyecanlandırdı.

        Müzik festivalinde ana sahnede yer almak için 10 milyon dolar aldığı söylenen 32 yaşındaki Bieber'ın Coachella performansı, Eilish ile eğlenceli bir hal aldı.

        Kanadalı şarkıcının performansının ilerleyen bölümlerinde, seyirciler arasında yer alan Eilish, küçüklüğünden beri büyük bir hayranı olduğu Bieber'ın sahnesine çıktı. Sahneye sendeleyerek çıkan Eilish, Bieber şarkısını söylemeye devam ederken dizlerinin üzerine düştü.

        Düşmesine gülerek tepki veren Eilish'e Bieber da gülerek ve ona sarılarak karşılık verdi.

        Bieber şarkının sözlerini söylemeye devam etti ve şarkı bittiğinde, ikisi de kahkahalara boğulurken birbirlerine sarıldıklarında seyircilerden alkış ve tezahüratlarla destek geldi.

        Ardından Eilish hızla sahneden inip kalabalığın arasına karıştı ve Bieber da ona özel bir selam gönderdi.

        Bieber ile Eilish'in neşeli anları, sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Eilish'in bir dönem Bieber hayranıyken onunla aynı sahneye çıkmasını, "Hepimizin hayalini gerçekleştirdi" benzeri yorumlar yapıldı.

