Justin Bieber'ın Coachella'dan ne kadar kazandığı belli oldu

Dünyanın en büyük açık hava müzik ve sanat festivallerinden biri olan Coachella başladı. İlk hafta sonunu geride bırakmak üzere olan festivalin ikinci bölümü, gelecek hafta sonu gerçekleşecek ve festival, 19 Nisan'da sona erecek.

2026 Coachella Müzik Festivali'nin ana sanatçılarından biri, dünyaca ünlü Kanadalı yıldız Justin Bieber. Sanatının, iki hafta sonu boyunca vereceği iki konserle ne kadar gerlir elde edeceği öğrenildi. İlk konserini dün akşam veren ve gelecek hafta 18 Nisan'da ikinci kez performans sergileyecek olan Bieber, her bir konser için ortalama 5'er milyon dolar kazanacak. Rolling Stone dergisi, 32 yaşındaki şarkıcının iki hafta sonu için 10 milyon doların üzerinde bir kazanç elde edeceğini yazdı.

Festivalin ana kadrosunda yer alan sanatçıların kazancı milyon dolarlarla açıklanırken, alt kadroda yer alan isimlere yaklaşık 10 bin dolar ödendiği öğrenildi.

Radiohead, 2004'te toplam 1 milyon dolar kazanırken, 2017'de 3 ila 4 milyon dolar arasında kazandığı biliniyor. Paul McCartney 2009'da sadece bir kez çıktığı Coahcella sahnesinden 4 milyon dolar almıştı.

Eminem'in 2018'de 1 milyon dolar aldığı Coachella'nın 2008 sahnesinde Prince, sadece bir hafta sonunda sahne alarak 5 milyon dolar kazanmıştı.

2017'nin ana kadro sanatçıları Lady Gaga ile Kendrick Lamar'a 3 ila 4 milyon dolar arası ödeme yapıldığı öğrenilmişti.

Ariana Grande 2019'da 8 milyon dolar kazanırken, The Weeknd'e 2018'de 8,5 milyon dolar ödenmişti. Tyler the Creator, 2024'te Coachella performansından 10 milyon dolar kazanmıştı.