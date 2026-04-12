Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Justin Bieber'ın Coachella'dan ne kadar kazandığı belli oldu

        Justin Bieber'ın Coachella'dan ne kadar kazandığı belli oldu

        Dün başlayan ve iki hafta sonuna yayılan Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nin ana sanatçı kadrosundaki Justin Bieber, iki konser için milyonlarca dolar kazanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2026 - 12:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazancı belli oldu

        Dünyanın en büyük açık hava müzik ve sanat festivallerinden biri olan Coachella başladı. İlk hafta sonunu geride bırakmak üzere olan festivalin ikinci bölümü, gelecek hafta sonu gerçekleşecek ve festival, 19 Nisan'da sona erecek.

        2026 Coachella Müzik Festivali'nin ana sanatçılarından biri, dünyaca ünlü Kanadalı yıldız Justin Bieber. Sanatının, iki hafta sonu boyunca vereceği iki konserle ne kadar gerlir elde edeceği öğrenildi. İlk konserini dün akşam veren ve gelecek hafta 18 Nisan'da ikinci kez performans sergileyecek olan Bieber, her bir konser için ortalama 5'er milyon dolar kazanacak. Rolling Stone dergisi, 32 yaşındaki şarkıcının iki hafta sonu için 10 milyon doların üzerinde bir kazanç elde edeceğini yazdı.

        Festivalin ana kadrosunda yer alan sanatçıların kazancı milyon dolarlarla açıklanırken, alt kadroda yer alan isimlere yaklaşık 10 bin dolar ödendiği öğrenildi.

        Radiohead, 2004'te toplam 1 milyon dolar kazanırken, 2017'de 3 ila 4 milyon dolar arasında kazandığı biliniyor. Paul McCartney 2009'da sadece bir kez çıktığı Coahcella sahnesinden 4 milyon dolar almıştı.

        Eminem'in 2018'de 1 milyon dolar aldığı Coachella'nın 2008 sahnesinde Prince, sadece bir hafta sonunda sahne alarak 5 milyon dolar kazanmıştı.

        Ariana Grande
        Ariana Grande

        2017'nin ana kadro sanatçıları Lady Gaga ile Kendrick Lamar'a 3 ila 4 milyon dolar arası ödeme yapıldığı öğrenilmişti.

        Lady Gaga
        Lady Gaga

        Ariana Grande 2019'da 8 milyon dolar kazanırken, The Weeknd'e 2018'de 8,5 milyon dolar ödenmişti. Tyler the Creator, 2024'te Coachella performansından 10 milyon dolar kazanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        #Justin Bieber
        #Coachella
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        Hamaney hakkında yeni iddia
        Hamaney hakkında yeni iddia
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        Camgöz Gary dehşeti!
        Camgöz Gary dehşeti!
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        Macaristan'da kritik seçim
        Macaristan'da kritik seçim
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        "Çalışkan ikili!"
        "Çalışkan ikili!"
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Bu köyün benzensiz bir özelliği var!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"