"YÜZÜMÜN SAĞ TARAFINDA DA HİSSİZLİK VARDI"



Amerikalı model, paylaşımında hikayesini kendi sözleriyle anlatmak istediğini belirtti. Hailey Baldwin, daha sonra da o sabah yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Justin ile kahvaltı sofrasında otururken sağ kolumda bir tuhaflık hissetim. Parmak uçlarımda uyuşukluk vardı ve tuhaftı. Kocam iyi olup olmadığımı sordu. Ama konuşamadığımı fark ettim.

Baldwin, daha sonra yüzünün sağ tarafında da bir gevşeklik, uyuşukluk hissettiğini sözlerine ekledi ve tek bir cümle kuramadığını söyledi. Ünlü model ardından "Aniden, felç geçirdiğimi düşündüm." dedi.