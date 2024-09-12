Justin Timberlake alkollü araç kullanma cezasından kurtuldu

"GÖZLERİ KAN ÇANAĞI VE DONUKTU"

Polis raporuna göre, şarkıcı durdurulduktan sonra memurlar, Justin Timberlake'in gözlerinin kıpkırmızı olduğunu ve güçlü bir alkol kokusu yayıldığını fark etti.

Mahkeme belgelerinde polisin tespitleri şu şekilde yer aldı: Gözleri kan çanağı ve donuktu, nefesinden güçlü bir alkollü içecek kokusu yayılıyordu, dikkatini toplayamıyordu, konuşması yavaşlamıştı, ayakları dengesizdi ve tüm standart alkol testlerinde kötü performans gösteriyordu.