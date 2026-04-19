Juventus: 2 - Bologna: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Juventus, evinde Bologna'yı 2-0 mağlup etti. Jonathan David ve Khephen Thuram'ın golleriyle üst üste 3. galibiyetini almayı başaran Juventus, haftayı 63 puanla tamamladı. Bologna ise 48 puanda kaldı.
Giriş: 19 Nisan 2026 - 23:48
Siyah Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 2'de Jonathan David ve 57. dakikada Khephen Thuram attı.
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 72. dakikada oyuna dahil oldu.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Juventus, Milan'a konuk olacak. Bologna, Roma'yı ağırlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ