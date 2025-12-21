Juventus: 2 - Roma: 1 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 16. haftasında Kenan Yıldız'lı Juventus sahasında Zeki Çelik'li Roma'yı ağırladı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
İtalya Serie A'nın 16. hafta karşılaşmasında Juventus ile Roma kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan mücadele, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Francisco Conceicao ve 70'te Lois Openda kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 76. dakikada Tommaso Baldanzi'den geldi.
Milli oyuncularımız Kenan Yıldız ve Zeki Çelik, maça ilk 11'de başladı. Kenan Yıldız 89 dakika sahada kalırken; Zeki Çelik ise 90 dakika süre aldı.
Bu sonucun ardından Juventus 29 puana yükseldi. Son 4 maçında 3. mağlubiyetini alan Roma ise 30 puanda kaldı.
Ligin 17. haftasında Juventus deplasmanda Pisa'ya konuk olacak. Roma ise sahasında Genoa'yı ağırlayacak.