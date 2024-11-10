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        Haberler Spor Futbol İtalya Juventus: 2 - Torino: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Juventus: 2 - Torino: 0 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 12. haftasında Juventus, evinde Torino'yla oynadığı derbi karşılaşmasını 2-0'lık skorla kazandı. Timothy Weah ve milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golleriyle galibiyete ulaşan Juventus, puanını 24'e yükseltti. Torino ise haftayı 14 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 00:43 Güncelleme: 10.11.2024 - 00:49
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        Kenan attı, Juventus derbide kazandı!
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        İtalya Serie A'nın 12. haftasında Juventus ile Torino karşı karşıya geldi. Allianz Stadı'nda oynanan Torino derbisini Juventus 2-0'lık skorla kazandı.

        Juventus'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Timothy Weah ve 84. dakikada milli futbolcumuz Kenan Yıldız kaydetti.

        Karşılaşmada 86 dakika sahada kalan milli futbolcu, Juve formasıyla bu sezon 4. golünü attı. Kenan ayrıca 2 de asist yaptı.

        Torino forması giyen Emirhan İlkhan, sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

        Juventus ligde üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 24'e çıkardı. Torino ise 14 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Milan deplasmanına gidecek. Torino ise Monza'yı ağırlayacak.

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