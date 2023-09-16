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        Haberler Spor Futbol İtalya Juventus: 3 - Lazio: 1 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Juventus: 3 - Lazio: 1 MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 4. haftasında Juventus, sahasında Lazio ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'ndaki maçı Juventus, 3-1'lik skorla kazandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.09.2023 - 19:47 Güncelleme: 16.09.2023 - 19:47
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        Juve, Lazio'yu devirdi
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        Juventus, 10. dakikada Dusan Vlahovic ile öne geçti. Federico Chiesa, 26. dakikada farkı ikiye çıkardı. İlk yarı Juventus'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

        Lazio, 64. dakikada Luis Alberto'nun attığı golle durumu 2-1 yaptı. Juventus'ta ilk golü atan Vlahovic, bu kez 67'de sahneye çıktı. Juventus'un Sırp yıldızı Vlahovic, bu maçtaki golleriyle birlikte 4 haftada 4 gole ulaştı.

        Karşılaşmada başka gol olmadı ve Juventus, sahasında Lazio'yu 3-1'lik skorla mağlup etti.

        Bu sonucun ardından Juventus, 10 puana yükseldi. Lazio, 3 puanda kaldı.

        Juventus, ligde gelecek hafta Sassuolo deplasmanına gidecek. Lazio, sahasında Monza'yı ağırlayacak.

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