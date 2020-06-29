İtalyan devi Juventus, kulüpte efsaneleşen ikili Gianluigi Buffon ve Giorgio Chiellini'nin sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Juventus, resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sahada ve soyunma odasında örnekler, liderler, itici güçler, kaptanlar ve efsaneler" ifadelerine yer verildi.

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