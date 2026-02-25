Juventus-Galatasaray maçı canlı izle ekranı: Juventus-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off turu rövanş maçında Juventus'un konuğu oluyor. Juventus'a karşı İstanbul'da oynanan ilk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, tur kapısını araladı. Daha önce Juventus ile 7 kez karşılaşan Galatasaray, bu maçlarda 3 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Allianz Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde Juventus-Galatasaray maçının canlı olarak ekranlara geleceği kanal ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Juventus-Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Juventus-Galatasaray rövanş maçı canlı izle ekranı...
Juventus-Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle... Juventus-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar tur için büyük bir avantaj elde etti. Galatasaray rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde son 16 takım arasına kalacak. Üç farklı mağlubiyette maç uzayacak, 4 veya daha farklı yenilgide ise Juventus turu geçecek. Karşılaşmayı televizyon ekranlarında takip etmek isteyen taraftarlar, Juventus-Galatasaray rövanş maçı canlı izle linkini gündemine aldı. Peki, Juventus-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Juventus-Galatasaray maçı TRT 1 canlı şifresiz izle sayfası...
JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Juventus-Galatasaray rövanş maçı, 25 Şubat Çarşamba bu akşam saat 23.00'te oynanacak.
JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Allianz Stadı'nda oynanacak Juventus-Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Juventus-Galatasaray rövanş maçını aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?
Sarı-kırmızılılar, organizasyonun lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turun ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde son 16 takım arasına kalacak. Üç farklı mağlubiyette maç uzayacak, 4 veya daha farklı yenilgide ise Juventus turu geçecek.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?
Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması durumunda İngiltere ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.
JUVENTUS-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
Juventus: Di Gregorio, Kelly, Gatti, Koopmeiners, Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie, Conceiçao, Kenan, David
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Barış Alper, Lang, Osimhen