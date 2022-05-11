İtalya'da heyecan bu hafta kupa finaliyle devam ediyor. Avrupa futbolunda sonucu en merakla beklenen maçlarından biri olan Juventus Inter maçı saat 22.00'de başlayacak...

JUVENTUS INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası final mücadelesine sahne olacak Juventus Inter maçı 11 Mayıs Çarşamba günü 22:00'de başlayacak ve TRTSpor'dan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Szczesny ; Danilo - De Ligt - Chiellini - Alex Sandro ; Zakaria - Locatelli ; Cuadrado - Dybala - Morata ; Vlahovic

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martínez, Dzeko