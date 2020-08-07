UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen son 16 turu rövanş maçları bugün oynanıyor, Juventus, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Lyon'u ağırlıyor.
JUVENTUS: 1 - LYON: 1 (43' Ronaldo (P) | 12' Depay (P))
(İlk yarı sona erdi...)
SAAT: 22.00
HAKEM: Felix Zwayer
STAT: Allianz
YAYIN: beIN SPORTS 2
JUVENTUS: Szczesny, Cuadrado, Ligt, Bonucci, Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Bernardeschi, Ronaldo, Higuain
YEDEKLER: Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Danilo, Rugani, Merih, Ramsey, Matuidi, Marco, Muratore, Dybala
TEKNİKDİREKTÖR: Maurizio Sarri
LYON: Lopes, Denayer, Marcelo, Marçal, Caqueret, Aouar, Dubois, Bruno, Cornet, Depay, Ekambi
YEDEKLER: Tatarusanu, Diomande, Andersen, Rafael, Tete, Bard, Mendes, Lucas, Dembele, Traore, Reine-Adalaide, Cherki
TEKNİKDİREKTÖR: Rudi Garcia
Turnuvaya çeyrek finalden itibaren ise Portekiz'in başkenti Lizbon ev sahipliği yapacak. Çeyrek finalden itibaren tek maçlı eleme sisteminde sekizli final formatıyla düzenlenecek turnuva, 12-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştiriyecek.
Daha önce mart ayında oynanan son 16 turu rövanş maçları sonucu İtalya'nın Atalanta, Almanya'nın Leipzig, İspanya'nın Atletico Madrid ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımları çeyrek finale yükselmişti.
İLK MAÇTA NELER OLMUŞTU?
Karşılaşmaya atak başlayan ev sahibi Olympique Lyon, 31. dakikada Lucas Tousart'ın fileleri sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Juventus'un ikinci devredeki gol çabaları sonuç vermedi ve müsabakayı 1-0 kazanan Olympique Lyon, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.
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