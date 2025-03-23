Juventus'ta Igor Tudor dönemi!
Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği İtalya Serie A devi Juventus'ta Thiago Motta'dan boşalan teknik direktörlük görevine Igor Tudor'un getirildiği açıklandı.
Juventus'un yeni teknik direktörü resmen Igor Tudor oldu.
Thiago Motta ile yollarını ayıran İtalyan devi, teknik direktörlük görevine Hırvat teknik adamın getirildiğini duyurdu.
47 yaşındaki çalıştırıcı, Juve'de sezon sonuna kadar görev yapacak. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi bileti aldığı takdirde Tudor'un sözleşmesi uzayacak.
Futbolculuk kariyerinde de Juventus forması giyen Igor Tudor, İtalyan ekibinde Andrea Pirlo döneminde yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.
Tudor, Türkiye'de ise Kardemir Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştırmıştı.
Juventus, Serie A'da şu anda 5. sırada yer alıyor.