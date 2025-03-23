Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Juventus'ta Igor Tudor dönemi! - Futbol Haberleri

        Juventus'ta Igor Tudor dönemi!

        Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği İtalya Serie A devi Juventus'ta Thiago Motta'dan boşalan teknik direktörlük görevine Igor Tudor'un getirildiği açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 19:23 Güncelleme: 23.03.2025 - 19:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kenan Yıldız'ın yeni hocası Tudor!
        ABONE OL

        Juventus'un yeni teknik direktörü resmen Igor Tudor oldu.

        Thiago Motta ile yollarını ayıran İtalyan devi, teknik direktörlük görevine Hırvat teknik adamın getirildiğini duyurdu.

        47 yaşındaki çalıştırıcı, Juve'de sezon sonuna kadar görev yapacak. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi bileti aldığı takdirde Tudor'un sözleşmesi uzayacak.

        Futbolculuk kariyerinde de Juventus forması giyen Igor Tudor, İtalyan ekibinde Andrea Pirlo döneminde yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.

        Tudor, Türkiye'de ise Kardemir Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştırmıştı.

        Juventus, Serie A'da şu anda 5. sırada yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Bakan Tunç: Soruşturma devam etmektedir
        Bakan Tunç: Soruşturma devam etmektedir
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Şişli Belediye Başkanı tutuklandı
        Şişli Belediye Başkanı tutuklandı
        Macaristan'da ilk 11'ler belli oldu!
        Macaristan'da ilk 11'ler belli oldu!
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        CHP'de ön seçim günü
        CHP'de ön seçim günü
        TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı
        TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı
        Kızı katili oldu
        Kızı katili oldu
        Bakan Şimşek'ten 'piyasada oynaklığa izin verilmeyecek' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'piyasada oynaklığa izin verilmeyecek' mesajı
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Eylemlerde 323 gözaltı
        "Duyguların yoğun yaşandığı bir yapım"
        "Duyguların yoğun yaşandığı bir yapım"
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        Osimhen kafaları karıştırdı!
        Osimhen kafaları karıştırdı!
        "Ünlü olmak istemedim"
        "Ünlü olmak istemedim"
        Uzayın karanlık okyanusları...
        Uzayın karanlık okyanusları...