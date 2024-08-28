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        Haberler Spor Futbol Juventus, Teun Koopmeiners'i açıkladı - Futbol Haberleri

        Juventus, Teun Koopmeiners'i açıkladı

        İtalyan devi Juventus, geçtiğimiz sezon Atalanta'da forma giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 22:30 Güncelleme: 28.08.2024 - 22:30
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        Juventus, Teun Koopmeiners'i açıkladı!
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        Transfer çalışmalarını sürdüren İtalyan ekibi Juventus, Teun Koopmeiners'i renklerine bağladı.

        İtalyan ekibi, Atalanta'dan Hollandalı orta saha oyuncusunu kadrosuna kattığını açıkladı.

        Koopmeiners ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Juventus, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu 52 milyon euro bonservis ve 7 milyon euro bonus ödeyecek.

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