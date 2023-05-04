Geniş bir isim yelpazesine sahip olan K harfi ile başlayan isimler; modern, popüler, eşine az rastlanır ya da geleneksel ve klasik isimleri bir arada bulundurur. Peki, K harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları nelerdir? Dünyaya gelecek bebeğinize hangi ismi vereceğinize henüz karar vermediyseniz K ile başlayan erkek bebeği isim önerilerine göz atabilirsiniz.
K ile Başlayan Erkek İsimleri
Anne ve baba adayları, bebeklerine verecekleri ismin anlamına büyük bir özen göstermektedir. Bu nedenle isim araştırması uzun bir süreç alabilmektedir. Heyecanlı bekleyişinizi bebek isimlerini araştırmakla geçiriyorsanız sizler için K ile başlayan erkek isimlerini araştırdık.
K Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları
- Kaan: Hakan, han, hükümdar
- Kabil: 1) Hz. Adem’in oğlu. 2) Önde giden, ileride olan, mümkün olan.
- Kadim: Ulaşan, Çok eski zamanlara ait olan
- Kadir: Kudret sahibi, güçlü, değerli
- Kağan: Hükümdar, han
- Kahraman: Cesur, yiğit kişi
- Kalender: Gösterişsiz, sadelikten yana
- Kamer: Ay
- Kâmil: Kültürlü, olgun, yetişkin kişi
- Kamuran / Kamran: İstediklerine kavuşmuş, mutlu kişi
- Kanat: Kuşların uçmasını sağlayan organ
- Karacan: Esmer kişi
- Karan: 1) Kahraman, güçlü, yürekli. 2) Karanlık.
- Karer: Yiğit kişi
- Karhan: Karların hükümdarı
- Karmen: Parlak kırmızı
- Kasım: Kısımlara ayıran, bölen
- Kaya: Büyük taş kütlesi
- Kayaalp: Kaya gibi sert kişi
- Kayahan: Kayaların hanı
- Kayhan: Cesur ve güçlü hükümdar
- Kayra: İyilik getiren, kurtarıcı
- Kayrahan: İyilik yapan hükümdar
- Kazım: Öfkesini yenebilen
- Kemal: Olgun, değerli
- Kemalettin: Dinin olgunluğu
- Kenan: Vaat edilmiş ülke, Hz. Yakup’un memleketi
- Kendal: Uçurum kenarı
- Kenter: Kentli kişi
- Kerem: Soyluluk, cömertlik
- Kerim: 1) Allah’ın isimlerinden biri. 2) Kerem sahibi, soylu.
- Kılıç: Keskin ve uzun bir bıçak türü
- Kılıçaslan: Türklerin Anadolu’yu yurt edinmesini sağlayan hükümdar
- Kınay: Çalışkan kişi
- Kıraç: Kurak ve verimsiz toprak
- Kıralp: Kırçıl renkli yiğit
- Kıvanç: Sevinç, övünme, gurur duyma
- Kinyas: Yüzü geniş olan kişi
- Kirman: Kale
- Koçhan: Mert ve yiğit kişi
- Konuralp: Yiğitler yiğidi
- Koral: Muhafız, sınıf muhafızı
- Koray: Kor renginde olan ay
- Korcan: Sıcak kanlı, kanı kaynayan kişi
- Korhan: Canlı ve güçlü hükümdar, kor gibi hükümdar
- Korkmaz: Korku nedir bilmeyen kişi
- Köksal: İyice yerleş, kökün burada devam etsin anlamında
- Köksan: Kökü ünlü olan kişi
- Köse: Sakalı çıkmayan
- Kubar: Nazik ve kibar kişi
- Kubat: Biçimsiz, kaba olan
- Kubilay: 1) Çok güçlü hükümdar. 2) Moğol imparatoru.
- Kuddüs: Tüm kusurlardan arınmış, saf ve temiz
- Kudret: Kuvvetli, güçlü, dayanıklı
- Kutsi: 1) Kutlanan, kutsal. 2) Güçlü, yiğit. 3) Yanılgı.
- Kunt: Sart, dayanıklı, sağlıklı
- Kuntay: İri yapılı ve güçlü genç
- Kunter: Sağlamlığı ile dikkat çeken yiğit
- Kuray: Ay kadar güzel olan
- Kurman: Yetenekli ve üstün olan
- Kurt: 1) Köpekgillerden yırtıcı bir hayvan. 2) İşini iyi bilen, kurnaz.
- Kurtbey: Kurnazlığı ile tanınan saygın kişi
- Kurtuluş: Bir durumdan başarı ile kurtulma, rahatlama
- Kutay: Uğurlu gelen ay
- Kutberk: Uğurlu kişi
- Kuthan: Kutlu kağan
- Kutlu: Mutlu olan, uğurlu kişi
- Kuzey: Dört ana yönden biri
- Kuzgun: Kargagiller familyasından bir kuş türü.
- Kürşad / Kürşat: Göktürk prenslerinden birinin ismi, yiğit kişi
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