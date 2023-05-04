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Geniş bir isim yelpazesine sahip olan K harfi ile başlayan isimler; modern, popüler, eşine az rastlanır ya da geleneksel ve klasik isimleri bir arada bulundurur. Peki, K harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları nelerdir? Dünyaya gelecek bebeğinize hangi ismi vereceğinize henüz karar vermediyseniz K ile başlayan erkek bebeği isim önerilerine göz atabilirsiniz.

K ile Başlayan Erkek İsimleri

Anne ve baba adayları, bebeklerine verecekleri ismin anlamına büyük bir özen göstermektedir. Bu nedenle isim araştırması uzun bir süreç alabilmektedir. Heyecanlı bekleyişinizi bebek isimlerini araştırmakla geçiriyorsanız sizler için K ile başlayan erkek isimlerini araştırdık.

K Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Kaan: Hakan, han, hükümdar

Hakan, han, hükümdar Kabil: 1) Hz. Adem’in oğlu. 2) Önde giden, ileride olan, mümkün olan.

1) Hz. Adem’in oğlu. 2) Önde giden, ileride olan, mümkün olan. Kadim: Ulaşan, Çok eski zamanlara ait olan

Ulaşan, Çok eski zamanlara ait olan Kadir: Kudret sahibi, güçlü, değerli

Kudret sahibi, güçlü, değerli Kağan: Hükümdar, han

Hükümdar, han Kahraman: Cesur, yiğit kişi

Cesur, yiğit kişi Kalender: Gösterişsiz, sadelikten yana

Gösterişsiz, sadelikten yana Kamer: Ay

Ay Kâmil: Kültürlü, olgun, yetişkin kişi

Kültürlü, olgun, yetişkin kişi Kamuran / Kamran: İstediklerine kavuşmuş, mutlu kişi

İstediklerine kavuşmuş, mutlu kişi Kanat: Kuşların uçmasını sağlayan organ

Kuşların uçmasını sağlayan organ Karacan: Esmer kişi

Esmer kişi Karan: 1) Kahraman, güçlü, yürekli. 2) Karanlık.

1) Kahraman, güçlü, yürekli. 2) Karanlık. Karer: Yiğit kişi

Yiğit kişi Karhan: Karların hükümdarı

Karların hükümdarı Karmen: Parlak kırmızı

Parlak kırmızı Kasım: Kısımlara ayıran, bölen

Kısımlara ayıran, bölen Kaya: Büyük taş kütlesi

Büyük taş kütlesi Kayaalp: Kaya gibi sert kişi

Kaya gibi sert kişi Kayahan: Kayaların hanı

Kayaların hanı Kayhan: Cesur ve güçlü hükümdar

Cesur ve güçlü hükümdar Kayra: İyilik getiren, kurtarıcı

İyilik getiren, kurtarıcı Kayrahan: İyilik yapan hükümdar

İyilik yapan hükümdar Kazım: Öfkesini yenebilen

Öfkesini yenebilen Kemal: Olgun, değerli

Olgun, değerli Kemalettin: Dinin olgunluğu

Dinin olgunluğu Kenan: Vaat edilmiş ülke, Hz. Yakup’un memleketi

Vaat edilmiş ülke, Hz. Yakup’un memleketi Kendal: Uçurum kenarı

Uçurum kenarı Kenter: Kentli kişi

Kentli kişi Kerem: Soyluluk, cömertlik

Soyluluk, cömertlik Kerim: 1) Allah’ın isimlerinden biri. 2) Kerem sahibi, soylu.

1) Allah’ın isimlerinden biri. 2) Kerem sahibi, soylu. Kılıç: Keskin ve uzun bir bıçak türü

Keskin ve uzun bir bıçak türü Kılıçaslan: Türklerin Anadolu’yu yurt edinmesini sağlayan hükümdar

Türklerin Anadolu’yu yurt edinmesini sağlayan hükümdar Kınay: Çalışkan kişi

Çalışkan kişi Kıraç: Kurak ve verimsiz toprak

Kurak ve verimsiz toprak Kıralp: Kırçıl renkli yiğit

Kırçıl renkli yiğit Kıvanç: Sevinç, övünme, gurur duyma

Sevinç, övünme, gurur duyma Kinyas: Yüzü geniş olan kişi

Yüzü geniş olan kişi Kirman: Kale

Kale Koçhan: Mert ve yiğit kişi

Mert ve yiğit kişi Konuralp: Yiğitler yiğidi

Yiğitler yiğidi Koral: Muhafız, sınıf muhafızı

Muhafız, sınıf muhafızı Koray: Kor renginde olan ay

Kor renginde olan ay Korcan: Sıcak kanlı, kanı kaynayan kişi

Sıcak kanlı, kanı kaynayan kişi Korhan: Canlı ve güçlü hükümdar, kor gibi hükümdar

Canlı ve güçlü hükümdar, kor gibi hükümdar Korkmaz: Korku nedir bilmeyen kişi

Korku nedir bilmeyen kişi Köksal: İyice yerleş, kökün burada devam etsin anlamında

İyice yerleş, kökün burada devam etsin anlamında Köksan: Kökü ünlü olan kişi

Kökü ünlü olan kişi Köse: Sakalı çıkmayan

Sakalı çıkmayan Kubar: Nazik ve kibar kişi

Nazik ve kibar kişi Kubat: Biçimsiz, kaba olan

Biçimsiz, kaba olan Kubilay: 1) Çok güçlü hükümdar. 2) Moğol imparatoru.

1) Çok güçlü hükümdar. 2) Moğol imparatoru. Kuddüs: Tüm kusurlardan arınmış, saf ve temiz

Tüm kusurlardan arınmış, saf ve temiz Kudret: Kuvvetli, güçlü, dayanıklı

Kuvvetli, güçlü, dayanıklı Kutsi: 1) Kutlanan, kutsal. 2) Güçlü, yiğit. 3) Yanılgı.

1) Kutlanan, kutsal. 2) Güçlü, yiğit. 3) Yanılgı. Kunt: Sart, dayanıklı, sağlıklı

Sart, dayanıklı, sağlıklı Kuntay: İri yapılı ve güçlü genç

İri yapılı ve güçlü genç Kunter: Sağlamlığı ile dikkat çeken yiğit

Sağlamlığı ile dikkat çeken yiğit Kuray: Ay kadar güzel olan

Ay kadar güzel olan Kurman: Yetenekli ve üstün olan

Yetenekli ve üstün olan Kurt: 1) Köpekgillerden yırtıcı bir hayvan. 2) İşini iyi bilen, kurnaz.

1) Köpekgillerden yırtıcı bir hayvan. 2) İşini iyi bilen, kurnaz. Kurtbey: Kurnazlığı ile tanınan saygın kişi

Kurnazlığı ile tanınan saygın kişi Kurtuluş: Bir durumdan başarı ile kurtulma, rahatlama

Bir durumdan başarı ile kurtulma, rahatlama Kutay: Uğurlu gelen ay

Uğurlu gelen ay Kutberk: Uğurlu kişi

Uğurlu kişi Kuthan: Kutlu kağan

Kutlu kağan Kutlu: Mutlu olan, uğurlu kişi

Mutlu olan, uğurlu kişi Kuzey: Dört ana yönden biri

Dört ana yönden biri Kuzgun: Kargagiller familyasından bir kuş türü.

Kargagiller familyasından bir kuş türü. Kürşad / Kürşat: Göktürk prenslerinden birinin ismi, yiğit kişi

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