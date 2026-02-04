Kaan Ayhan: Juventus'tan korkmamıza gerek kalmadığını düşünüyorum

Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın tecrübeli oyuncularından Kaan Ayhan, açıklamalarda bulundu.

"OYUN TARZIMIZDAN VE SONUÇTAN DOLAYI MUTLUYUZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Kaan Ayhan "Bizim için iyi bir maç oldu. Bazı şeyleri gördük. Bazı oyuncular yeni pozisyonda oynadı. Yeni, genç oyuncularımızı gördük. Bu açıdan iyi bir maç oldu. Daha iyi bir skorla da bitirebilirdik. Oyun tarzımız ve sonuçla mutluyuz. Ahmed ve rakip kaleci için üzgünüz. Ahmed bu kadar maçtayken, gol ve asistle oynarken maçın böyle bitmesine üzüldük. İnşallah en kısa sürede aramıza döner." dedi.