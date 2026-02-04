Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kaan Ayhan: Juventus'tan korkmamıza gerek kalmadığını düşünüyorum - Futbol Haberleri

        Kaan Ayhan: Juventus'tan korkmamıza gerek kalmadığını düşünüyorum

        Galatasaray'ın oyuncularından Kaan Ayhan, Türkiye Kupası'ndaki 3-1'lik İstanbulspor galibiyetinden sonra Şampiyonlar Ligi'nde eşleştikleri Juventus'a ilişkin, "Juventus'tan korkmamıza gerek kalmadığını düşünüyorum" dedi.

        Giriş: 04.02.2026 - 23:26 Güncelleme: 04.02.2026 - 23:26
        Kaan Ayhan'dan Juventus açıklaması!
        Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın tecrübeli oyuncularından Kaan Ayhan, açıklamalarda bulundu.

        "OYUN TARZIMIZDAN VE SONUÇTAN DOLAYI MUTLUYUZ"

        Karşılaşmayı değerlendiren Kaan Ayhan "Bizim için iyi bir maç oldu. Bazı şeyleri gördük. Bazı oyuncular yeni pozisyonda oynadı. Yeni, genç oyuncularımızı gördük. Bu açıdan iyi bir maç oldu. Daha iyi bir skorla da bitirebilirdik. Oyun tarzımız ve sonuçla mutluyuz. Ahmed ve rakip kaleci için üzgünüz. Ahmed bu kadar maçtayken, gol ve asistle oynarken maçın böyle bitmesine üzüldük. İnşallah en kısa sürede aramıza döner." dedi.

        JUVENTUS MAÇI AÇIKLAMASI

        Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile eşleşmeleriyle ilgili gelen soruyu yanıtlayan Kaan Ayhan "Başka büyük bir takım bizi bekliyor. Korkmamıza gerek kalmadığını düşünüyorum. Buradaki maçta taraftarımızla birlikte kazanmak istiyoruz. Oradaki maç zor olacak ama kazanmak istiyoruz. Güçlü bir takımız. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde gösterdik. Korkmadan mücadele edeceğiz ve inşallah iki maçta galip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

