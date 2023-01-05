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Kaan Sabancı, Alegorik Şiirler ve Belki de Dönecektim isimli kitaplarının ardından üçüncü şiir kitabı Ben Bu Saçmalığı Bırakamam’ı geçtiğimiz günlerde okurlarla buluşturdu.

Genç şair, yeni kitabı vesilesiyle Adana’nın ardından İstanbul’da gerçekleştireceği imza günleriyle okurlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Kaan Sabancı, 6 Ocak Cuma 18.00’de Zorlu AVM D&R mağazasında ve 7 Ocak Cumartesi de Suadiye Penguen Kitabevi’nde olacak.

Sabancı, Ben Bu Saçmalığı Bırakamam ismini verdiği yeni kitabında İstanbul’a, aşka, ayrılığa, kavuşmaya, insanlık hallerine dair yer yer muzip ama en çok da hüzünlü şiirlerini bir araya topladı. Çok genç olmasına karşın şiirlerinde dilin olanaklarını genişletmeye özellikle dikkat eden Sabancı’nın kitaplarında gündelik dilden sokağa yakın dizeler de var, eski sözcüklerin kullanıldıkları da…