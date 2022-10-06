Kaan Tangöze'nin kızı İlayda'dan abisi Hakan'a: Nereye gidiyorsun?

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Şarkıcı Kaan Tangöze, geçtiğimiz gün çocukları Hakan, Volkan ve İlayda ile birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı. 3 yaşındaki İlayda, kameraları fark edince babasının yanından uzaklaşıp abisi Hakan'a, "Abi nereye gidiyorsun. Yanıma gel" diyerek seslendi.

Kardeşinin yanına gelen Hakan Tangöze, İlayda'nın elinden tutup yürümeye başladı. Bu sırada Volkan Tangöze ise babası Kaan Tangöze'nin arkasından hiç ayrılmadı. 49 yaşındaki şarkıcı, daha sonra üç çocuğuyla birlikte oradan uzaklaştı.