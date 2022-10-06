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Haberler Magazin Kaan Tangöze'nin kızı İlayda'dan abisi Hakan'a: Nereye gidiyorsun? - Magazin haberleri
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Kaan Tangöze'nin kızı İlayda'dan abisi Hakan'a: Nereye gidiyorsun?

'Duman' grubunun solisti Kaan Tangöze, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Tangöze'nin yanında Seçkin Piriler ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Hakan ve Volkan, Kıvılcım Ural'dan olan kızı İlayda da vardı

Kaan Tangöze'nin kızı İlayda'dan abisi Hakan'a: Nereye gidiyorsun? - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Şarkıcı Kaan Tangöze, geçtiğimiz gün çocukları Hakan, Volkan ve İlayda ile birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı. 3 yaşındaki İlayda, kameraları fark edince babasının yanından uzaklaşıp abisi Hakan'a, "Abi nereye gidiyorsun. Yanıma gel" diyerek seslendi.

Kardeşinin yanına gelen Hakan Tangöze, İlayda'nın elinden tutup yürümeye başladı. Bu sırada Volkan Tangöze ise babası Kaan Tangöze'nin arkasından hiç ayrılmadı.

49 yaşındaki şarkıcı, daha sonra üç çocuğuyla birlikte oradan uzaklaştı.

İKİNCİ KEZ EVLENDİ

Öte yandan 6 yıllık evliliklerini 2016'da bitiren Kaan Tangöze ile Seçkin Pirilerin, Hakan ve Volkan adında iki çocuğu bulunuyor.

Kaan Tangöze, 2018 yılında o dönem 5 aylık hamile olan meslektaşı Kıvılcım Ural ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin, İlayda adında bir kızı bulunuyor.

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