Kabak buzluğa nasıl konur? Dolapta ve buzlukta kabak saklama yöntemleri

Peki, dokusunu bozmadan ve besin değerini koruyarak kabak buzluğa nasıl konur, yemeklik veya mücverlik olarak saklarken nelere dikkat edilmelidir? İşte kışlık kabak hazırlamanın en pratik püf noktaları...

Kabak, patlıcan veya fasulye gibi dayanıklı değildir; soğukla temas ettiğinde hücre duvarları çabuk yıkılır ve suyunu salar. Bu hassas dengeyi korumak için uygulanacak yöntemler, kabağı kışın nasıl tüketeceğinize göre şekillenir. Eğer amacınız kışın pratik bir sebze yemeği yapmaksa küp doğrama ve şoklama yöntemi, canınız mücver çektiğinde elinizin altında hazır malzeme olsun istiyorsanız rendeleme yöntemi hayat kurtarıcıdır. Her iki yöntemin de inceliklerini, dondurucuda saklama sürelerini ve pişirme esnasında lezzeti korumak için yapılması gerekenleri bu içeriğimizde değiniyoruz. Mutfaktaki işinizi kolaylaştıracak yöntemleri öğrenmek için okumaya devam edin...

KABAK SEÇİMİ VE YEMEKLİK HAZIRLIK SÜRECİ

Kışlık hazırlıklarda başarının yarısı, doğru ürünü seçmekle başlar. Dondurucuya girecek kabakların mutlaka taze, kabuğu parlak, sert ve çekirdeksiz olması gerekir. İçi tohuma kaçmış, kartlaşmış veya yumuşamış kabaklar, dondurma işlemi sırasında tamamen formunu kaybeder ve yenmeyecek hale gelir. Bu nedenle orta boy, ince kabuklu ve "sakız kabağı" olarak bilinen türler en ideal seçimdir.

Eve gelen kabaklar öncelikle bol suda iyice yıkanmalı ve sap kısımları temizlenmelidir. Kabukları tercihe göre tamamen soyulabilir veya alacalı bırakılabilir, ancak kabuklu saklamak sebzenin formunu korumasına bir miktar daha yardımcı olur. Yemeklik saklayacağınız kabakları küp küp veya yarım ay şeklinde doğrayabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, doğranan parçaların çok küçük olmamasıdır; çünkü dondurucuda bekleyen sebzeler pişerken normalden daha hızlı erime eğilimindedir. Biraz iri doğramak, yemeğin içinde kaybolmamalarını sağlar. ŞOKLAMA YÖNTEMİ İLE KABAK SAKLAMA Kabağın o narin yapısını korumanın ve kışın pişirdiğinizde "lastik gibi" olmasını engellemenin en etkili yolu şoklama işlemidir. Bu yöntem, sebzenin enzim aktivitelerini durdurarak bozulmayı engeller. Geniş bir tencerede su kaynatılır ve içine bir miktar tuz atılır. Diğer tarafta ise içi buz dolu soğuk su hazırlanır. Doğranmış kabaklar kaynayan suyun içine atılır ve en fazla 2-3 dakika tutulur. Kabak çok çabuk yumuşayan bir sebze olduğu için bu süreyi aşmamak hayati önem taşır. Sıcak sudan alınan kabaklar hemen buzlu suya aktarılır ve burada da 2-3 dakika bekletilerek pişme süreci durdurulur. Süzgece alınan kabakların tamamen kuruması beklenir. Kurulama işlemi kabak için diğer sebzelerden çok daha önemlidir; çünkü üzerinde kalan her su damlası buzlanmaya ve doku bozulmasına yol açar. Temiz bir bez veya kağıt havlu üzerinde suyu tamamen alınan kabaklar, birer yemeklik porsiyonlar halinde poşetlenerek havası alınır ve dondurucuya kaldırılır.