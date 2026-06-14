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        Haberler Gündem Politika Kabine toplanıyor: ABD-İran müzakereleri, NATO Zirvesi hazırlıkları masada | Son dakika haberleri

        Kabine toplanıyor: ABD-İran müzakereleri, NATO Zirvesi hazırlıkları masada

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 haftalık aranın ardından yarın toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem ABD ile İran arasında devam eden müzakereler ve Terörsüz Türkiye süreci olacak. Toplantıda başka hangi başlıklar ele alınacak?

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 13:43 Güncelleme:
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        Kabine yarın toplanıyor

        Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

        Uzun süredir devam eden İran-ABD ateşkes görüşmeleri Türkiye'nin yakın takibinde. Somut aşamaya geldiği belirtilen anlaşmanın yansımaları tüm boyutlarıyla ele alınacak. İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki ateşkes ihlalleri, Rusya- Ukrayna savaşının Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğine etkileri de gündemde olacak.

        ANKARA'DA DÜZENLENECEK NATO ZİRVESİ

        7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi için son hazırlıklar masaya yatırılacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımının ABD Dışişleri Bakanı Rubio tarafından duyurulması gözleri bir kez daha zirveye çevirdi. Zirveye bir aydan az bir süre kala organizasyonun güvenliği ve diğer tüm hazırlıklar gözden geçirilecek.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

        Toplantının bir diğer ana gündemi Terörsüz Türkiye süreci olacak. Süreçte gelinen son durum, sahadan gelen raporlar doğrultusunda istişare edilecek. Atılması merakla beklenen yasal adımlar değerlendirilecek.

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